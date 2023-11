Calcio | Euro U 19 Azzurri in Svezia | Corradi Pronti a difendere titolo

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) "Portare la maglia dell'Italia in giro per l'pa deve essere motivi d'orgoglio", dice il tecnico deglini ROMA - Dal caldo di Malta al freddo di Boras. Quattro mesi dopo il trionfo, la Nazionale Under 19 campione d'pa è pronta a tornare in campo perilconquistato nel