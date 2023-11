Calcio | è ufficiale | esonerato Garcia | il Napoli a Mazzarri

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 novembre 2023) caption id="attachment 242208" align="alignleft" width="300" Walter/captionIlha ufficializzato l'esonero di Rudie Aurelio De Laurentiis ha scelto Walterper sostituirlo. Per l'allenatore toscano si tratta di un ritorno: aveva guidato il club dal 2009 al 2013 portando la squadra in Champions e conquistando una Coppa Italia.Questo il comunicato apparso sul sito del club: "La Società Sportivaha deciso di revocare l`incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi". Se l'esonero diè arrivato con un comunicato del club, l'annuncio diè toccato al presidente De Laurentiis ...