Cagliari | Riva | «Ranieri è la persona giusta al momento giusto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Le parole di Gigi, leggenda dele della nazionale italiana: «Sono state le frequentazioni più importanti della mia vita» Gigi, ex storico attaccante e leggenda dello Scudetto 1970 del, ha parlato a Fluorsid, dove si è raccontato tra passato e presente a tinte rossoblù. Di seguito le sue parole. SALUTE – «Sto abbastanza bene. Ho passato un periodo difficile ma sembra che tutto stia passando adesso» BARI– «Non riesco più a seguire le partite, è sempre problematico per me gestire le emozioni. Pensi che anche da calciatore, a Bari, per la partita decisiva per lo Scudetto avevo una tensione addosso che non mi ha permesso di godere fino in fondo la gioia per la vittoria del campionato. Tanto che, confesso mi piacerebbe rigiocarla.. Ho aspettato di conoscere il ...