Cagliari | caccia al maniaco incappucciato che da 10 anni terrorizza e molesta le donne | ecco come agisce

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Nel mese di luglio fu segnalata al’aggressione a danno di una ragazza da parte di unche la inseguì fino a sotto il portone, per poi fuggire. Quello non fu un caso isolato, anzi, a quanto pare nella città sarda si aggira un uomo che preferisce agire di notte, coperto dal buio, per aggredire ere lesole. Un vero incubo che va avanti da quasi 10eppure, nonostante le tante denunce e segnalazioni, ilnon è stato ancora individuato. L’ultimo caso di aggressione si è verificato sabato 11 novembre, quando l’uomo avrebbe toccato nelle parti intime una ragazza che era con le amiche e che ha urlato, mettendo in fuga iltore. Le aggressioni La prima segnalazione risale addirittura al ...