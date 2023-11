Il prodotto finanziario si rivolge alla stessa platea di investitori in BTP e BOT (Titoli di Stato) ePostali a medio termine, per mettere a rendita una quota di risparmio. Vediamo ...

Buoni fruttiferi, Poste italiane alza i rendimenti: si arriva al 6%. La guida (e il confronto con Btp e Bot) ilmessaggero.it

Buoni fruttiferi, Poste italiane alza i rendimenti: si arriva al 6%. La guida (e il confronto con Btp e Bot) ilgazzettino.it

Poste Italiane ha alzato i rendimenti dei buoni fruttiferi postali fino al 6%: ecco quali sono i titoli più convenienti sui quali investire oggi.Premessa. Non c'è gossip. E a sottolinearlo è lo stesso settimanale Chi che ha paparazzato Carlotta Mantovan e Teo Mammucari in giro per Roma, in una pausa dal loro impegno ...