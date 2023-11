Buon compleanno Mariantonietta | sempre ad un passo da te

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGuardare avanti. Ricominciare. Farlo senza un pezzo di cuore. Senza una figlia. E’ un’impresa ardua, forse impossibile, quella a cui sono chiamati Giuseppe Cutillo e sua moglie Rosa Picariello, famiglia di Montefalcione, la cui esistenza da poco più di sei mesi è stata sconvolta senza via di ritorno per la perdita della loro unica e amata figlia. Oggi la loroavrebbe compiuto 16 anni e il papà e la mamma si trovano a vivere questa ricorrenza senza poter vedere la loro bambina- perchè si sa i figli rimangonobambini nel cuore dei gentiori- possa spegnere le candeline o aspettare tredipante il regalo. Si ritrovano in casa da soli, nel gelo di novembre e dei loro cuori spezzati per, con la consapevolezza che occorre guardare avanti, ma senza sapere dove scavare per poter superare un ...