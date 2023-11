Buon compleanno a… Quilindschy Hartman

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Oggi è ildi, difensore di 22 anni del Feyenoord in Eredivisie: la sua storia Oggicompie 22 anni. Per capirne la personalità – anche se gli avversari è molto probabile che userebbero altri termini meno corretti – è sufficiente averlo visto e sentito in sala stampa al termine di Lazio-Feyenoord. Pagelle Lazio-Feyenoord: i voti ai protagonisti del match La delusione per la sconfitta della sua squadra, con conseguente complicazione del percorso in Champions League, era sicuramente bruciante. Ancora di più tenendo conto della gara d’andata, dove gli olandesi avevano dominato, immaginando di poter ripetere quanto fatto l’anno scorso alla formazione di Sarri, eliminata in Europa League. Perciò, il difensore non ha usato toni diplomatici ed è andato ...