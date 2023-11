Bullismo | Luxuria | la confessione dopo anni | “Ho vissuto un incubo”

Leggi su thesocialpost

Vladimir Luxuria intervistata dall'AdnKronos per commentare il caso del tredicenne palermitano che si è suicidato perché bullizzato per la sua presunta omosessualità. "Io ho vissuto il bullismo quando ancora non esisteva la parola. So cosa significa la pipì nelle scarpe che lasci quando fai ginnastica, la parola 'ricchione' scritta sul libro o la risatina che fanno quando viene fatto il tuo cognome all'appello. Quante volte ho desiderato abbandonare la scuola, ho resistito e mi sono anche laureata".