Bullismo e violenza sessuale su disabile nel Napoletano | arrestati tre ragazzi

(Di martedì 14 novembre 2023) Bullizzato, ridicolizzato e addirittura palpeggiato da tre compagni di scuola: la vittima è un minorenne con disabilità psichica. Tre giovani di Sant’Antimo (Napoli) sono finiti in carcere stamattina. Ad arrestarli i carabinieri. I tre giovani indagati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti) sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di atti persecutori edi gruppo in danno di un minore, con l’aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima. I fatti sono emersi dopo la denuncia della madre delno, presentata in caserma lo scorso marzo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, si tratterebbe di un gravissimo caso diai danni del minorenne portatore di handicap. Le indagini, ...