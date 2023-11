Bruxelles studia norme per tutelare il porto di Gioia Tauro salvaguardando gli impegni ambientali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) L’Unione europea sta mettendo a punto una misura per proteggere ildidalle conseguenze della direttiva Ets che istituisce il mercato per lo scambio dei diritti di emissione di Co2. Poiché altri porti non distanti come quelli africani non sono sottoposti a queste regole godrebbero di vantaggi competitivi che vanno a scapito della attrattività dello scalo marittimo calabrese. Nel dettaglio la bozza di regolamento attuativo prevede l’estensione del pagamento della tassa green anche agli armatori che decidono di fare scalo nei porti del Nordafrica se la loro destinazione finale è all’interno dell’Ue. Il tema è stato al centro di un incontro tra il vice presidente della Commissione Maros Sefcovic e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno accompagnata dal presidente delcalabrese ...