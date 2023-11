Brescia | UFFICIALE | Maran nuovo allenatore

(Di martedì 14 novembre 2023)Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Rolando. Per l’trentino, con oltre...

Commenta per primoCalcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Rolando Maran. Per l'allenatore trentino, con oltre 500 panchine fra Serie A e B, si tratta di un ritorno, dopo ...

Brescia, ufficiale: Maran è il nuovo allenatore GianlucaDiMarzio.com

UFFICIALE: Brescia, ecco Maran alla guida della prima squadra. Con lui il vice Maraner TUTTO mercato WEB

Rolando Maran è il nuovo allenatore del Brescia. Lo ha annunciato con un comunicato ufficiale il club lombardo, che ha scelto il tecnico trentino per sostituire l'esonerato Daniele Gastaldello. Per ...Gli esoneri più recenti risalgono alla giornata di ieri, lunedì 13 novembre. Giorno cruciale per Moreno Longo e William Viali, che hanno lasciato rispettivamente le panchine del Como e dell’Ascoli.