Bradisismo nell’area flegrea | il vulcanologo Luongo al Denaro | L’IA può giocare un ruolo fondamentale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) di Giuseppe* A giugno intervenni al Convegno “Scienza e sofferenza”, a Bagnoli, Moderatore fu il dr. Mauro Caramignoli dell’Osservatorio Salute e Ambiente. Nel corso del Convegno si sviluppò un intenso dibattito con il pubblico che temeva l’intensificarsi della sismicità con il progredire del sollevamento del suolo. Fu, tra l’altro, anche avanzato il quesito se fosse opportuno utilizzare l’Intelligenza Artificiale (AI) per la realizzazione del Piano di sicurezza dell’area. Sono dell’idea che questo percorso potrebbe essere intrapreso dalla ricerca scientifica in tempi di non emergenza. Il sistema vulcanico è complesso e l’obiettivo di realizzare un “Agente intelligente”, per la soluzione di uno strumento finalizzato alla sicurezza della popolazione esposta al ...