Braccio di ferro sullo sciopero di venerdì 17 | nel 2023 indette oltre 1400 agitazioni | revocate in 468 casi Landini lo conferma

(Di martedì 14 novembre 2023) La Commissione di garanzia hato «il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre», con cui ha chiesto la rimodulazione dello stop

Si chiude così ilditra le due sigle sindacali e il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La nota di Cgil e Uil, con la quale si conferma lo sciopero generale con qualche ...

Braccio di ferro sullo sciopero di venerdì 17: nel 2023 indette oltre 1400 agitazioni, revocate in ... Il Sole 24 ORE

Il braccio di ferro politico. Scontro Amico-Tarquini - Il braccio di ferro ... il Resto del Carlino

Continua il braccio di ferro tra governo e sindacati per lo sciopero generale del 17 novembre. Uil e Cgil continuano a non accogliere la richiesta, di cui si è fatto portavoce Matteo Salvini, di ridur ...I futures sulle azioni europee sono rimasti invariati, in attesa dei dati sull’IPC statunitense. Le azioni asiatiche hanno registrato un ampio rialzo; il dollaro e i Treasury si sono stabilizzati, men ...