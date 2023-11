(Di martedì 14 novembre 2023) Secondo un sondaggio sulladi genere realizzato questa estate da Swg per il Tg La7, al 64% dellee capitato di subire molestie e attacchi sessuali: il 59% ha ricevuto apprezzamenti ...

14Livorno 14 novembre 2023 -contro la violenza sulle donne, dove comprarli ' IL SILENZIO PARLA': COOP CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Se una donna subisce violenza dopo ne parlano tutti, tranne lei: la vittima. È ...

Borsa e Biscotti contro la violenza sulle donne, dove comprarli ... Livorno Press

Violenza sulle donne: edizione speciale di biscotti per sostenere le associazioni FirenzeToday

Coop lancia l'iniziativa "Il silenzio parla" per contrastare la violenza contro le donne. Acquistando biscotti e borse, parte dei proventi sarà devoluta a centri anti-violenza e all'associazione "Diff ...Chi acquista biscotti a marchio Coop contribuisce a sostenere i centri. Per ogni confezione venduta fino al 25 novembre, in dono 30 centesimi.