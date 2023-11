Borgo Santa Cecilia presenta | “Il Borgo Selvaggio” | un’immersione fisica e sensoriale nei sapori del bosco

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 14 novembre 2023) Partito a settembre il nuovo format ideato dae les Collectionneurs, tre appuntamenti per vivere a 360° la cucina selvaggia delin una scenografia wild e indimenticabile. Per chi se lo fosse perso vi riportiamo il programma completo degli eventi Gli eventi, nati dalla collaborazione trae gli chef di les Collectionneurs, puntano alla valorizzazione della selvaggina e dell’allevamento brado e avranno come protagonisti i boschi della Tenuta insieme alle “4 mani” dello chef resident delAlessio Pierini e dei tre chef che lo accompagneranno negli appuntamenti, per l’occasione nella veste di veri domatori di fuoco. L’idea nasce ...