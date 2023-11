Boomerissima | cancellata la puntata di stasera 14 novembre | il motivo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 novembre 2023) La terzadella nuova stagione di, prevista in onda martedì 14su Rai Due, non andrà in onda. Il programma a metà tra varietà e game show sarà infatti rimandato: ecco ile cosa sarà trasmesso al suo posto. Lo scorso martedì 31 ottobre ha fatto il suo esordio su Rai Due la seconda edizione di. Il programma, che ha assistito al debutto di Alessia Marcuzzi nelle reti del servizio pubblico dopo circa 25 anni a Mediaset, ha ottenuto un buon successo di pubblico. Per questo, ha ricevuto il via libera per una nuova stagione, il cui primo appuntamento ha tenuto incollati 873.000 spettatori pari al 6% di share. Numeri nettamente inferiori rispetto al debutto della prima edizione, in occasione del quale il programma ha catturato ...