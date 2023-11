BOOM di tumori dopo la pandemia?

Leggi su butac

(Di martedì 14 novembre 2023) Siete tantissimi ad averci segnalato una notizia che arriva da Telenorba, o meglio che arriva da un’intervista a Telenorba rilasciata dal professor Francesco Schittulli l’8 novembre 2023. Schittulli in quell’occasione ha dichiarato: Lo scorso anno, 11.000 donne al di sotto dei 40 anni hanno sviluppato il cancro al seno su 60.000. Non sono un no vax, ma dobbiamo esaminare attentamente i danni nel loro complesso. Sul sito del Ministero della Salute leggiamo: Il report 2022 stima in Italia per l’anno 2022 circa 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. Quindi è vero che c’è stato un incremento delle diagnosi, non “un” come ha riportato qualcuno, ma comunque un aumento dello 0,5% delle diagnosi. Schittulli, a parte le dichiarazioni televisive, non ha mostrato alcun dato su quanto sostiene, e non esiste ad oggi alcuna ...