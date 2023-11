BOOM di tumori dopo la pandemia?

Leggi su butac

(Di martedì 14 novembre 2023) ARTICOLO AGGIORNATO A seguito del nostro articolo ci è stato inviato un link twitter dove il professor Schittulli prende le distanze da come le sue parole sono state sfruttate da testate legate ai movimenti antivaccinisti italiani, vi riportiamo il post per intero: Il mondo disperato dei No Vax manifesta sempre il suo disagio. Oggi tenta di strumentalizzare il presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i. Ma il professore Francesco Schittulli non ha mai detto che i vaccini anti Covid provocano il cancro. Anzi… pic.twitter.com/vjor48V3Ch — ???????? ???????? (@giusbrindisi) November 10, 2023 Lasciamo a voi ogni considerazione, da fare peròaver ascoltato l’intervista di cui parliamo qui sotto. Siete tantissimi ad averci segnalato una notizia che arriva da Telenorba, o meglio che arriva da un’intervista a Telenorba ...