Bonus barriere architettoniche al 75% fino al 2025

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Prorogatoal 31 dicembreil75%, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di”. I beneficiari sono persone fisiche, condomini e imprese. Cosa c’è da sapere il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Bonus barriere architettoniche prorogato a tutto il 2025: come funziona Sky Tg24

La legge di Bilancio non modifica il bonus barriere architettoniche ... Build News

Non è ammessa la compensazione del credito d'imposta del bonus turismo con un debito IVA non effettivamente dovuto. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: la maturazione di un'eccedenza a credito IVA d ...Norme "Salva Infissi" e "Salva Caldaie": Forniscono vantaggi legati alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura. Bonus Barriere Architettoniche: Con una detrazione del 75%, valido fino al 2025, ...