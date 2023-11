Bolzano | imbroglia all' esame di patente | scoperto | ingoia l' auricolare

Ha ingoiato l'auricolare, quando si è visto scoperto mentre imbrogliava all'esame di teoria per la patente. E' accaduto nei giorni scorsi aall'Ufficio patenti della Provincia autonoma. In aula erano presenti agenti in borghese della Polizia che hanno sorpreso una persona con un microauricolare inserito in un orecchio, ...

Bolzano, imbroglia all'esame della patente: scoperto, ingoia l ... Alto Adige

Bolzano, scoperto a imbrogliare all'esame per la patente: ingoia l'auricolare, sottoposto a radiografia TGCOM

Rischia fino a due anni di carcere il soggetto che a Bolzano ha ingoiato l'auricolare dopo essere stato sorpreso da poliziotti in borghese durante l'esame della patente.Il candidato è stato "pizzicato" dai poliziotti in borghese presenti in aula e ha tentato di distruggere il micro dispositivo, ingoiandolo. Ora rischia due anni di carcere ...