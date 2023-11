Bologna | Garisenda rischia il crollo | stanziati 4 | 7 milioni di euro

... Matteo Lepore, a margine del consiglio comunale nel corso del quale si sono definiti i lavori di restauro della torre, una delle cosiddette 'due torri' di, simbolo della città. ...

Non si sa ancora come risolvere la situazione della Garisenda Il Post

Garisenda, l’ingegnere Marco Savoia: “Una delle opzioni allo studio è smontare la torre” La Repubblica

Il sindaco Matteo Lepore ha fatto un primo bilancio del budget per i lavori di somma urgenza. Ma c’è il rischio che i fondi messi a dispossizione non bastino, per cui l’amministrazione comunale sta ...Il direttore del Centro di ricerca edilizia e costruzioni dell’Alma Mater: “Nell’ingegneria il pensiero unico non va bene, perché con ...