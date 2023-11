Boloca | «Inter? Era un sogno giocare contro di loro a San Siro»

(Di martedì 14 novembre 2023) Daniel, centrocampista del Sassuolo, ha commentato la sua giovane carriera insieme ai ragazzi di Cronache di Spogliatoio. Tra tanti i temi toccati, anche un suo vecchioriguardante l’. SOGNARE – Daniel, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Cronache di Spogliatoio di uno dei suoi sogni di quando era ragazzino: «Quando ero a Frosinone, in un’vista avevo detto che il miosarebbe statoa Sanl’. A settembre l’ho realizzato. Dopo la partita, mister Dionisi mi ha battuto il cinque e mi ha detto ‘noi veniamo dal basso, non dobbiamo mollare’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

