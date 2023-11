Boloca | 'Cresciuto nella Juve | ero troppo esile Così ho impressionato Morata'

(Di martedì 14 novembre 2023) Daniel, centrocampista del Sassuolo che bene sta figurando in questa prima parte di campionato, ha parlato a Cronache di spogliatoio....

...ènegli allenamenti e ha trovato più spazio in campionato. Poi se domani potrebbe trovare spazio dall'inizio è una possibilità come è una possibilità che parta a gara in corso'.- '...

Boloca: 'Cresciuto nella Juve, ma ero troppo esile. Così ho impressionato Morata, mi fece mille domande. E Gatti...' ilBianconero

Boloca: «Son cresciuto alla Juve, ho preso tante porte in faccia» Juventus News 24

Beppe Marotta, ad dell'Inter, a margine di un evento benefico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da Tmw: Juventus-Inter è una ...Boloca ha parlato del suo passato alla Juve: il centrocampista, oggi al Sassuolo, ha raccontato i suoi trascorsi nelle giovanili con Gatti ...