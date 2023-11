Bobo Vieri | successo senza precedenti | cosa è accaduto nella prima puntata del nuovo format

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 14 novembre 2023)vince la sfida, ilTalk Show dellaTvAdani, Cassano e Ventola fa il boom di ascolti.immagini e un linguaggio diretto come sa lo sa essere quello di ex calciatori che di peli sulla lingua non ne hanno mai avuti. LaTv è nata comedi intrattenimento Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.