Boateng | “De Zerbi è il migliore di tutti | scelgo lui non Guardiola”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 novembre 2023), ex Milan e Fiorentina tra le altre, ha parole al miele per il tecnico italiano che tanto bene sta facendo nella sua avventura. L’ex centrocampista di Milan Barcellona e Fiorentina, Kevin Prince, ha parlato al programma ‘Vox to Box’ per TvPlay dei migliori allenatori del momento secondo lui, con non poche sorprese. Rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri,, ritirato ormai dal calcio giocato alla fine della stagione scorsa, ha parlato del calcio di oggi e di chi, tra gli allenatori in attività lo stupisce di più. Il preferito del centrocampista ghanese, è Roberto De, attuale tecnico del Brighton ed ex Sassuolo.sicuro ‘Preferisco Dee Mourinho’ L’ex Milan, ha elogiato il calcio del tecnico italiano che ora siede ...