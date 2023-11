Blitz dei Nas nelle mense delle scuole | irregolari una su tre

Leggi su agi

(Di martedì 14 novembre 2023) AGI - Cibi mal conservati, pasti preparati non rispettando le basilari norme igieniche, cucine sporche, persino presenza di insetti e di escrementi di topi. I controlli effettuati dai Carabinieri del Nasscolastiche di tutta Italia nell'ultimo mese hanno interessato un migliaio di aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno di istituti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia fino agli istituti superiori e universitari, sia pubbliche che private. Tra le ditte controllate, 257 hanno evidenziatotà, pari al 27%, accertando 361 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 192 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti econdizioni d'igiene nei locali, nella mancata rispondenza in ...