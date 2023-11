Bisogna spezzare il ridicolo cortocircuito tra politica e potere giudiziario

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 novembre 2023) Scusate tanto, ci siamo sbagliati. Alla fine, era solo un caso di omonimia: Antonio Costa, primo ministro del Portogallo, è estraneo alla vicenda di corruzione legata ad alcuni giacimenti di litio nel nord del Paese. La frase intercettata dagli inquirenti, infatti, era riferita ad Antonio Costa Silva, quasi-omonimo del capo di governo e Ministro per lo Sviluppo Economico, le cui effettive responsabilità rimangono comunque da accertare. Nel frattempo, però, Antonio Costa (quello estraneo ai fatti) si è dimesso. La maggioranza è caduta, chiudendo una stagione di governo importante che ha traghettato il Portogallo in anni complessi, tenendo la barra dritta in UE. Il presidente della Repubblica ha sciolto le camere, e le elezioni sono fissate per marzo. Antonio Costa non parteciperà alle prossime elezioni, e se prima era papabile per il posto di Presidente del Consiglio dell’UE, ora può ...