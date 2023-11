Bimbi nati da due mamme | i legali sollevano la questione di incostituzionalità e la procura “ha aderito”

(Di martedì 14 novembre 2023) Potrebbe essere la Consulta a intervenire nuovamente sui diritti dei bambinida coppie omogenitoriali. La prima udienza a Padova per le impugnazioni da parte delladei certificati di nascita dei figli di due donne, ha visto la richiesta da parte deidelle famiglie di sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale. “È andata molto bene. Ci ha colpito che i giudici ci hanno ascoltato con molto interesse, al di là della posizione della. Ladell’inammissibilità di queste procedure è sembrata convincente – spiega l’avvocata Susanna Lollini, che difende due delledi Padova – . Laha cambiato posizione e haalladi, sollevata da ...

...se l'esclusione delle coppie di donne dalle norme che regolano il riconoscimento dei bambini...dell'inammissibilità di queste procedure - l'impugnazione dei certificati anagrafici deicon ...

Bimbi nati da due mamme, i legali sollevano la questione di incostituzionalità e la procura “ha… Il Fatto Quotidiano

Nati per leggere, alle biblioteche comunali di Sassari tre eventi per ... SassariNotizie.com

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Ogni anno il 17 novembre il mondo si illumina di viola, giorno in cui si rinnova l’appuntamento ...Dopo la richiesta della Procura di inviare alla Consulta il caso dei bambini con due mamme registrati in Comune di Padova, il sindaco Sergio Giordani non ...