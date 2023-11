Bimbi con due mamme | a Padova la prima udienza “per cancellarne una” Sit-in davanti al Tribunale | “Siamo tutte famiglie”

(Di martedì 14 novembre 2023) Learcobaleno sono tornate a manifestare questa mattina aal, dove stanno per iniziare le udienze delle prime quattro coppie omogenitoriali contro le quali a giugno la Procura ha impugnato i certificati di nascita dei 37 figli di “due” – una biologica, e la seconda di intenzione – registrati all’anagrafe dal Comune euganeo. Nella piazzetta antistante iluna trentina digay ha dato vita ad un sit in con bandiere e cartelli a favore della causa delle coppie omogenitoriali, leggendo a voce alta i nomi dei bambini dile 33 coppie che dovranno comparireai giudici. Dopo la lettura dei nomi dei bambini lesi sono legate l’una all’altra ai polsi con un ...

Bimbi con due mamme, al via processo a Padova: Dopo Natale ... Fanpage.it

Bimbi con due mamme, a Padova al vie le cause per “cancellarne una” Il Fatto Quotidiano

Credi di saper riconoscere il film d'animazione Disney dal personaggio buono Allora mettiti alla prova con questo quiz e condividi il risultato ...Proseguono gli appuntamenti con le 'Belle storie' per bambini dai 5 anni alla biblioteca comunale Rodari (viale Krasnodar 102). Il prossimo incontro è in programma per giovedì 16 novembre 2023 alle 17 ...