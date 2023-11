Billie Eilish sulla sua sessualità | “Sono una lei | ma non mi sento una donna”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 14 novembre 2023) La giovane cantanteha parlato con estremo candore e schiettezza, riguardo alla propria, delineando nel contempo l’accidentato percorso che negli anni l’ha portata a maturare una più completa accettazione di sé, dopo un’adolescenza caratterizzata da apparizioni pubbliche con indosso capi palesemente oversize: in una lunga intervista – confessione a Variety, la giovane popstar ha analizzato lo sfaccettato problema dellalegata all’accettazione del proprio aspetto fisico, partendo proprio dalla paura di esporre se stessa al giudizio altrui “Non mi vestivo in quel modo per evitare che gli altri mi sessualizzassero: ma non volevo che gli altri avessero accesso al mio corpo, nemmeno visivamente; non ero abbastanza forte o sicura di me per permettermelo; ma forse non mi è mai interessato ...