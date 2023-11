Bennacer | «La ripresa sta andando bene | ma il nuovo Milan…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Le parole di Ismael, centrocampista del Milan, sul recupero per l’infortunio al ginocchio. I dettagli Ismael, centrocampista del Milan, ha parlato a The National Football. PAROLE – «Infortunio? E’ stata dura, fu un momento delicato perchè stavamo giocando una partita difficile e ricca di tensione, forse quella più importante della mia carriera. Sono stato fermo due mesi, poi ho ripreso a lavorare duramente, a organizzare dei programmi specifici, non è stato facile ma ho sempre pensato positivo. Quando giochi nel Milan vuoi sempre vincere, ogni anno e contro tutti. Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, infatti secondo me la squadra è molto buona, con ottimi innesti. In questo momento dobbiamo formare il gruppo, ci vorrà tempo ma siamo pronti per farlo e staremoinsieme». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24