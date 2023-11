Benji Mascolo si è sposato | dopo la rottura con Bella Thorne | le nozze con Greta Cuoghi – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023)la complicatacon l’attrice statunitense, il cantante Benjamin– in artedel duo& Fede – si è ufficialmentein Comune. In unche ha fatto letteralmente impazzire TikTok, un’utente è riuscita a immortalare il momento in cui l’artista camminava mano per la mano con la sua innamorata,, all’uscita dalla cerimonia. Poche settimane fa lo stesso chitarrista aveva annunciato le, senza però svelarne i dettagli, probabilmente perché “ho imparato proprio dalla storia conl’importanza di tenere privati certi momenti di coppia, di proteggerli, di preservarli solo per me e la mia ragazza. Devo ...