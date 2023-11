“Bellezze d’Irpinia” | nasce il Distretto diffuso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSei i comuni complessivamente coinvolti: oltre a quello di Monteforte, partecipano alla sua costituzione Solofra, Forino, Sperone, Contrada e Mugnano del Cardinale. Una popolazione complessiva di 41.692 abitanti, 96,87 i kilometri quadrati per una densità pari a 430,39 abitanti per Kmq, una delle più alte dell’intera provincia di Avellino. Complessivamente 4.273 il numero di imprese che insistono sull’area deldel Commercio “”, con una decisa pendenza verso i settori del Commercio, Servizi, Artigianato e Turismo che complessivamente ammontano a circa 3000. “Un lavoro corale – sottolinea il presidente di Unimpresa Irpinia Sannio Ignazio Catauro – che ha messo in rete in modo efficace sia le organizzazioni del commercio che le amministrazioni comunali ...