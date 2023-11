Belgio-Serbia | amichevole | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 14 novembre 2023)è un’e si gioca mercoledì alle ore 20:45: statistiche, notizie,, tv,. Ilè una di quelle selezioni che ha messo in cassaforte la qualificazione all’Europeo tedesco già un mese fa, grazie ai due successi contro l’Estonia, travolta 5-0, contro l’Austria, piegata 3-2 nel rocambolesco match di Vienna. I Diavoli Rossi hanno 17 punti e sono ormai irraggiungibili per la terza in classifica, la Svezia, ferma a quota 7. Lukaku – IlVeggente.it (Ansa)Adesso non resta che decidere chi sarà la prima classificata nel gruppo F, ma si tratta di un traguardo puramente simbolico visto che siache Austria hanno in tasca il pass per la prossima rassegna ...