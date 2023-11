Beatrice Luzzi scenata a Garibaldi dopo la diretta del GF | lo sfogo nella notte

(Di martedì 14 novembre 2023) Il rapporto traè Giuseppepare sia giunto ad un punto di rottura. Il concorrente, infatti, nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello ha preso una posizione netta in merito al suo rapporto con la donna. In particolar modo, ha dichiarato di voler prendere le distanze dall’attrice, e si è schierato dalla parte di Anita Olivieri.la, poi,ha avuto uno. Ecco cosa è successo.delusa da Giuseppela puntata del Grande Fratellonon ha accolto esattamente di buon grado la posizione presa da Giuseppenel corso della puntata di ieri del Grande Fratello. Il ragazzo si è detto stanco di tutti ...

... affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ), ha ripercorso quanto accaduto in casa negli ultimi giorni, luce sul rapporto trae Ciro Petrone. Spazio poi all'incontro a ...

Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi: Hai urlato che non ho le mutande, sei ridicola e imbarazzante Fanpage.it

Reso rilevante dalla liaison con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi da essa ha pure il barbaro coraggio di affrancarsi perché… glielo dice Anita. Banderuola per definizione, il concorrente-bidello non ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 13 novembre, è stato anche celebrato il compleanno di Beatrice Luzzi, che oggi, 14 novembre, spegne ben ...