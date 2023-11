Battiato Cafè Table Music | Carlo Boccadoro ne ripercorre il linguaggio d’avanguardia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Siamo abituati a pensare a Francocome all’autore di canzoni pop dai testi enigmatici e fantasiosi, non sapendo che il percorsoale delista siciliano è stato complesso, con una mutazione continua fra generi diversi ed esperienze sempre nuove. Il libro(La Nave di Teseo editrice) del compositore e direttore d’orchestraci ricorda in particolare il periodo in cuisi dedicò anche sul piano discografico allaa contemporanea. A partire da Clic del 1974comincia a sperimentare ildella classica contemporanea, utilizzando ideazioni concettuali ...