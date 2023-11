Basta una convergenza di gusti letterari a fare scattare la scintilla tra due persone? L' idea stessa | da Dante a Calvino | è letteraria Per scoprirlo a Milano nei giorni di BookCity 2023 | si può partecipare all' iniziativa di Libraccio e Ostello Bello

(Di martedì 14 novembre 2023) Si tratta di un vero e proprio speed dating del libro, dove ognuno indossa un adesivo con il nome e il titolo del proprio libro preferito e si mette in gioco per conoscereaffini. Si intitola Te lo leggo negli occhi, come il brano scritto da Sergio Endrigo e cantata, tra gli altri, da Franco Battiato. E si propone di riportare all’incontro reale una generazione cresciuta tra app di dating e amori virtuali. Ma anche di dimostrare quanto i libri possono dire di noi, seunadilatra due. ...

La sommaa coprire le spese per la vita quotidiana in Congo per appena quattro mesi. Inoltre, ... Quasidozzina di donne ha invece deciso di rifiutare l'offerta.

CGIL e UIL 'Adesso basta!', messaggi di solidarietà internazionale CGIL

Perché i libri sono importanti nella vita Come può un insegnante far nascere l’amore per la lettura Lo abbiamo chiesto allo scrittore e docente Enzo Di Pasquale Orizzonte Scuola

La proposta di Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio, approvata il 26 ottobre dalla Commissione ENVI del Parlamento Europeo, verrà discussa per la sua approvazione definitiva ...All’inizio sembrava una specie di mito, una suggestione che ai siciliani trasmetteva altro orgoglio e pure un meritato senso di rivincita: «Adesso i turisti vengono qui ...