Basket | Nba | vittoria casalinga di Boston su New York grazie a super Tatum

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 nov. - (Adnkronos) - Ottavanelle prime dieci partite stagionali per iCeltics (8-2) che, tra le mura amiche del TD Garden,ano 114-98 i NewKnicks (5-5). Tra i padroni di casa spicca la prova di Jayson, che dopo aver tirato 1/7 da tre infila quattro triple nell'ultimo quarto. I suoi punti saranno 17 nel solo 4° quarto, 35 in totale da aggiungere anche a 6 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Jaylen Brown (22 punti) e Kristaps Porzingis (21). Tra i Knicks, privi di RJ Barrett, buone prove di Jalen Brunson (26 punti) e Julius Randle (25 punti e 9 rimbalzi).

Milwaukee, 14 nov. - (Adnkronos) - Dopo due sconfitte di fila Milwaukee (6-4) torna alla vittoria in casa sui Chicago Bulls (4-7), sconfitti 118-109. Damian Lillard, al rientro tira male (3/17) e chiu ...