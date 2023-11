Basket | Nba | Siakam show e Toronto batte Washington in rimonta

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 nov. - (Adnkronos) - IRaptors (6-5)da -12 nell'ultimo quarto di gioco superando 111-107(2-9), che rinuncia a Danilo Gallinari rimasto a riposo per la seconda partita del back-to-back degli Wizards. A decidere il match è il parziale finale di 16-0 negli ultimi 5 minuti. A trascinare i canadesi ci pensa il camerunense Pascal, a referto con 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, ben coadiuvato da Scottie Barnes (19 punti e 9 rimbalzi). Gli Wizards mandano sei uomini in doppia cifra, Kyle Kuzma ne segna 34 ma arriva la settima sconfitta nelle ultime otto partite.

Come se non bastasse puoi anche vedere la, ilEuropeo, il Golf, il Rugby, tanto altro ancora e il miglior tennis tra cui proprio la sfida di stasera Djokovic - Sinner . Non perderti questa ...

Nba: vincono Milwaukee e Boston, super rimonta per Toronto. Ok Sacramento - Sportmediaset Sport Mediaset

Nba: Tatum trascina i Celtics alla terza vittoria consecutiva Agenzia ANSA

Boston, 14 nov. - (Adnkronos) - Ottava vittoria nelle prime dieci partite stagionali per i Boston Celtics (8-2) che, tra le mura amiche del TD Garden, superano 114-98 i New York Knicks (5-5). Tra i ...Milwaukee, 14 nov. - (Adnkronos) - Dopo due sconfitte di fila Milwaukee (6-4) torna alla vittoria in casa sui Chicago Bulls (4-7), sconfitti 118-109. Damian Lillard, al rientro tira male (3/17) e chiu ...