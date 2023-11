Basket | Nba | Chicago ko 118-109 e Milwaukee torna alla vittoria

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 nov. -(Adnkronos) - Dopo due sconfitte di fila(6-4)in casa suiBulls (4-7), sconfitti 118-109. Damian Lillard, al rientro tira male (3/17) e chiude con 12 punti e 5 assist matrova le doppie doppie di Giannis Antetokounmpo (35 punti e 11 rimbalzi) e di Bobby Portis, che in uscita dpanchina manda a referto 19 punti e 10 rimbalzi tirando con il 70% dal campo. I Bulls pagano la serataccia di DeMar DeRozan (3/14 al tiro per 11 punti) e la partenza disastrosa, con i padroni di casa avanti 35-18fine del primo quarto.

Come se non bastasse puoi anche vedere la, ilEuropeo, il Golf, il Rugby, tanto altro ancora e il miglior tennis tra cui proprio la sfida di stasera Djokovic - Sinner . Non perderti questa ...

Nba: vincono Milwaukee e Boston, super rimonta per Toronto. Ok Sacramento - Sportmediaset Sport Mediaset

Nba: Tatum trascina i Celtics alla terza vittoria consecutiva Agenzia ANSA

Torna il basket europeo con 5 partite di Eurolega, 5 in Eurocup e 5 in Champions League: in programma il derby tra Virtus e Olimpia ...Dopo due sconfitte consecutive, Milwaukee torna al successo e lo fa in maniera perentoria. Lillard rientra ma non è al meglio (3/17 al tiro). Ci pensa allora Antetokounmpo (35 punti e 11 rimbalzi) a s ...