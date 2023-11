Baroni si gioca il Verona col 'suo' Lecce | 5 nomi per la panchina

Commenta per primo Fiducia a tempo. L'Hellas Verona conferma il tecnico Marco, che si giocherà la panchina alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali in casa contro il Lecce, la squadra allenata nella scorsa stagione. Intanto circolano già i nomi dei ...

L'apertura de L'Arena: "Hellas avanti con Baroni, ma cambia modulo e gioco" TUTTO mercato WEB

Genoa-Verona, Baroni si gioca la panchina a Marassi: quote e ... La Gazzetta dello Sport

Hellas, Baroni: 'Possiamo uscire da questa situazione pesante. Il ritiro non è stato sufficiente' Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto così ai microfoni dei canali ufficiali del clu ...Sconfitto a Genova, il Verona è sempre più in crisi. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Andrea Baroni: "Viste le ultime dieci gare giocate non abbiamo attenuanti. Non siamo fortunati visto che ...