Bari | Aramu ed Edjouma non convincono | le ipotesi per gennaio

(Di martedì 14 novembre 2023) In casasi guarda già al mercato di, per correggere le lacune della rosa e dare al nuovo tecnico Pasquale Marino elementi...

Zaffaroni 6,5(3 - 4 - 1 - 2): Brenno 6; Pucino 5,5 (78'5,5), Di Cesare 5, Vicari 5,5; Dorval 5, Acampora 6 (60' Maita 6,5), Koutsoupias 6 (78' Achik 6,5), Ricci 6; Sibilli 6,5; Diaw 5 (...

BARI - È trascorso un mese, ma è cambiato soltanto qualcosa. La sosta di ottobre produsse il primo scossone per il Bari: il deludente pari di Reggio Emilia sabato 7, la domenica di riflessione, quindi ...Lavori in corso in casa Bari. "La sensazione è che difficilmente ci possa essere un vero e proprio cambio di marcia prima del mercato.