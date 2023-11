Banksy | 28 opere attribuite all' artista sequestrate a Lecce

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 14 novembre 2023) Il Tribunale Civile di Roma ha disposto il sequestro conservativo di 28all’britannico Bansky, esposte al'estate scorsa nella mostra “An artist known as Bansky”. Lo ha deciso il giudice Andrea Postiglione accogliendo la richiesta della società Mediafarm affidataria del Comune diper la gestione degli spazi delle mura che vanterebbe un credito di oltre 43mila euro nei confronti della A&M (Antonelli & Marziani) Cultural Consulting srl, società detentrice delledie che ha organizzato la mostra.