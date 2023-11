Bankitalia | basta l' audizione in Senato a smascherare la propaganda del Pd

...In risposta alle preoccupazioni dei clienti e alla maggiore trasparenza da parte di, ... Per evitare il trasferimento, infatti,contattare la Filiale Digitale Isybank al numero verde ...

Report Bankitalia, rallenta il passo dell'economia pugliese: nel 2023 crescita contenuta dell'1,2% BariToday

«La piccola Ferrari pugliese sta rallentando. Non si è fermata, non è in panne. Magari basta, forse, aggiungere energia buona al motore e potrebbe posizionarsi bene». Lo ha detto Sergio Magarelli, ...I dati sull'aggiornamento congiunturale sono stati presentati questa mattina nella sede di Bari della Banca d'Italia. Si registra la brusca frenata dell'export, in calo dell'1,4% nel primo semestre ri ...