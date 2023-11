Banchero | ' Quando ti pressa Team UsaMa voglio ancora bene ai tifosi italiani'

'E' stata una decisione difficile e purtroppo ho potuto scegliere soltanto una squadra - continua- il meeting di dicembre con i vertici della Nazionale era andato molto bene, ho avuto anche ...

Banchero: "Quando ti pressa Team Usa...Ma voglio ancora bene ai tifosi italiani" La Gazzetta dello Sport

Paolo Banchero: “Meritavamo di vincere la partita” Dunkest

La stella dei Magic spiega perché ha detto no alla Nazionale di Pozzecco: "Gli Usa mi hanno chiesto la disponibilità e ho dovuto scegliere in poco tempo, ma spero che in Italia mi vogliano ancora bene ...E’ iniziata decisamente meglio, almeno dal punto di vista dei risultati, la seconda stagione NBA di Paolo Banchero con gli Orlando Magic. Con la vittoria di ieri sui Milwaukee Bucks il team della ...