Balotelli meglio di Leao | “Solo Ibra superiore a Mario”

Leggi su ilveggente

(Di martedì 14 novembre 2023)era più forte di? Ne è convinto un ex compagno di squadra di Super: ecco le sue parole. L’ex giocatore Kevin Prince Boateng è intervenuto ai microfoni di TvPlay esprimendo giudizi su vecchi e nuovi giocatori, da(LaPresse)“Io amo“, ha spiegato Boateng, “e per me poteva vincere tre volte il Pallone d’Oro. Aveva bisogno di uno come me ogni giorno o di persone che lo mettessero nella direzione giusta”. “è fortissimo,però era di un altro livello: era un fenomeno. Lui ha fatto vedere cosa poteva fare, ho giocato con lui e ho visto cosa riesce a fare quando gioca sul serio. Lo sappiamo tutti quello che poteva ...