“Ballando con le stelle” | Caprarica dice la sua verità sulla rissa dietro le quinte

La quarta puntata dile stelle dello scorso sabato 11 novembre si è di certo rivelata movimentata tra il ritiro di Lino Banfi , le diete anti - nervi proposte da Rosanna Lambertucci alla giuria, lo sfogo di ...

Ballando, Giovanni Terzi ai giudici: Non date attenzione al mio messaggio, faccio chemio da 3 anni Fanpage.it

Los Angeles, 14 nov. (askanews) - Red Carpet a Los Angeles, in California (Usa) per il cast di "Hunger Games: la ballata dell'usignolo e il serpente", prequel della saga cinematografica di successo, t ...Wanda Nara è la favorita di questa edizione di Ballando con le stelle, alle sue spalle spinge Simona Ventura per un duello da finale: quote e pronostici ...