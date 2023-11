Ballando con le Stelle 18 | Lorenzo Tano e Lucrezia Lando | “Se stiamo insieme e ci siamo baciati? Siete troppo curiosi!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 novembre 2023) Tra le coppie protagoniste della diciottesima edizione dicon le, una delle più apprezzate è quella formata da. Tra il figlio di Rocco Siffredi e la sua maestra è nato sin da subito un feeling che, a detta di molti, sarebbe qualcosa in più di una semplice amicizia. Ci sono, infatti, numerosi testimoni che hanno asserito di averli visti in atteggiamenti inequivocabili. La “tribuna del popolo” Rossella Erra ha rivelato di averli visti mentre si baciavano, poi la giudice Selvaggia Lucarelli ha rivelato di averli “beccati” mentre si tenevano per mano. In aggiunta, Simona Izzo – che ha presenziato aper sostenere il marito Ricky Tognazzi, eliminato nella quarta puntata – ha confermato ...