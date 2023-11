Baarìa | dove è stato girato il film di Giuseppe Tornatore?

Leggi su screenworld

(Di martedì 14 novembre 2023)principalmente a Bagheria e a Palermo, ma per alcune scene, che hanno generato un forte scandalo, la troupe ha dovuto spostare le location a Tunisi, ricostruendo lì parte della cittadina siciliana. Bagheria è stata la principale location su cui si sono svolte le riprese, sebbene IlDavinotti ci fa sapere che alcune sequenze hanno imposto alla produzione di andare a Tunisi. Questo perché per ricostruire molte zone della città antica ènecessario un borgo abbastanza grande da permettere di effettuare le scene. Inoltre la controversa scena dell’uccisione del bovino è avvenuta proprio in un macello tunisino, poiché nelle aree islamiche non è illegale, come in Italia, effettuare riprese di questo genere di pratiche. In ogni caso agli studi di Ben Arous sappiamo che è stata ricostruita Villa ...