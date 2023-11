(Di martedì 14 novembre 2023) Prosegue a Coverciano il lavoro di Luciano Spalletti per preparare la Nazionale in vista dei due impegni con Macedonia del Nord (venerdì a Roma, dirige il tedesco Zwayer) e Ucraina (lunedì prossimo a ...

Nella giornata di venerdì gliscenderanno in campo a Roma per la prima delle due gare ... , convocati nelle ultime ore, sono arrivate anche buone notizie da Andrea, le sue ...

Azzurri: Cambiaso si allena in gruppo, allarme rientrato Agenzia ANSA

Azzurri: primo allenamento a Coverciano,out Cambiaso e Cristante sport.tiscali.it

Secondo allenamento di giornata per gli azzurri, con in campo il gruppo che non ha svolto la seduta stamattina. Di nuovo in campo Andrea Cambiaso, alle prese con il recupero da un problema al piede.Le ultime novità riguardo l'esterno bianconero impegnato a Coverciano con la Nazionale maggiore ...